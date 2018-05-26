Фрум де-факто обеспечил первую в карьере победу "Джиро д'Италия"

Британский велогонщик Team Sky Крис Фрум де-факто стал победителем "Джиро д'Италия"-2018. В многодневке осталось провести один заключительный этап, но он традиционно носит формальный характер. Ранее четырехкратный победитель "Тур де Франс" лишь дважды выступал на итальянском этапе Гранд тура - в 2009 году он стал 34-м, год спустя - дисквалифицирован.

Вторым в зачете гонки идет Том Дюмолен (Team Sunweb), третьим - Мигель Анхель Лопес Морено ("Астана").

Большую часть "Джиро д'Италия" лидировал Симон Филип Йейтс, но на 19-м этапе он проиграл целых 38 минут 51 секунду.

Победителем 20-го этапа стал Микел Ниеве Итурральде (Mitchelton-Scott).