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Фрум де-факто обеспечил первую в карьере победу "Джиро д'Италия"


Британский велогонщик Team Sky Крис Фрум  де-факто стал победителем "Джиро д'Италия"-2018. В многодневке осталось провести один заключительный этап, но он традиционно носит формальный характер. Ранее четырехкратный победитель "Тур де Франс" лишь дважды выступал на итальянском этапе Гранд тура - в 2009 году он стал 34-м, год спустя - дисквалифицирован. 

Вторым в зачете гонки идет Том Дюмолен (Team Sunweb), третьим - Мигель Анхель Лопес Морено ("Астана"). 

Большую часть "Джиро д'Италия" лидировал Симон Филип Йейтс, но на 19-м этапе он проиграл целых 38 минут 51 секунду. 

Победителем 20-го этапа стал Микел Ниеве Итурральде (Mitchelton-Scott).

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