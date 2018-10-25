Бывший директор Армстронга дисквалифицирован пожизненно

Бывший спортивный директор знаменитого американского гонщика Лэнса Армстронга Йохан Брюнель получил пожизненную дисквалификацию. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) признал бельгийца виновным в создании допинговой системы вокруг бывшего лидера команд US Postal и Discovery Channel. Брюнель не сможет пожизненно заниматься никакой спортивной деятельностью.

Бывший спортивный директор, который работал с Армстронгом, когда тот выиграл семь раз подряд "Тур де Франс", а потом признал, что употреблял допинг, был отстранен от работы на десять лет еще в 2012 году. Однако американская сторона потребовала пожизненной дисквалификации, и CAS удовлетворил апелляцию. Брюнель в своем письме в суд признал, что совершил много ошибок и выразил сожаление по этому поводу.

Также были ужесточены наказания для двух испанских сообщников Брюнеля и Армстронга. Доктор Педро Селайя Лемаса дисквалифицирован пожизненно, а физиотерапевт Пепе Марти – на 15 лет.