Беннетт победил на 12-м этапе "Джиро д'Италия"

Ирландский велогонщик Сэм Беннетт из команды Bora Hansgrohe победил на 12-м этапе многодневки "Джиро д'Италия". Дистанцию из Озимо в Имоле он преодолел за 4 часа 49 минут 34 секунды.

Вторым стал голландец Данни ван Поппель (Lotto NL-Jumbo), третьим – итальянец Никколо Бонифацио (Bahrain-Merida), показавшие одинаковое время с победителем.

В общем зачете продолжает лидировать британец Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), вторым идет голландец Том Дюмулен (Team Sunweb). Третье место занимает француз Тибо Пино из команды Groupama-FDJ.