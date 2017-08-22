В первом сезоне по карточной игре Gwent разыграют 850 тысяч долларов

Разработчик карточной игры Gwent – польская компания CD Project RED – рассказала о первом сезоне Gwent Masters. Серия турниров стартует в конце текущего месяца и завершится в январе 2019 года. В сезоне будет три вида турниров. В категории GWENT Open состоится восемь чемпионатов с призовым фондом 25 тысяч долларов в каждом. Чемпионаты этой серии примут Варшава и Кельн.

В категории GWENT Challanger пройдут четыре первенства. На каждом из них разыграют по 100 тысяч долларов. LAN-финалы состоятся в США, Китае, Польше, Германии и Японии. Арены будет анонсированы позже.

Заключительным турниром сезона станет GWENT World Masters с призовым фондом 250 тысяч долларов. Участники определятся с помощью рейтинга профессиональных игроков Pro Ladder. В нем будут начисляться очки за результаты на соревнованиях от разработчика и сторонних организаций.