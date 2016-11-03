В МОК считают, что преждевременно говорить о включении киберспорта в программу Олимпийских игр

В Международном олимпийском комитете (МОК) уверены, что в настоящее время преждевременно говорить о включении киберспорта в программу Олимпийских игр. Ранее президент Международной киберспортивной федерации (IeSF) Бен Хон Чжон подчеркнул, что его целью на посту является добиться признания киберспорта олимпийской дисциплиной.

"Преждевременно говорить о включении в программу Олимпийских игр - сперва вид должен быть признан МОК спортом, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы МОК. - При этом международная федерация, которая представляет этот вид спорта, должна принять Олимпийскую хартию и признавать кодекс ВАДА.

Также видам спорта, желающим быть признанными МОК, желательно для начала вступить в "Спортаккорд". На данный момент не существует федерации киберспорта, признанной МОК.