12:39 | КИБЕРСПОРТ

В МОК считают, что преждевременно говорить о включении киберспорта в программу Олимпийских игр

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В Международном олимпийском комитете (МОК) уверены, что в настоящее время преждевременно говорить о включении киберспорта в программу Олимпийских игр. Ранее президент Международной киберспортивной федерации (IeSF) Бен Хон Чжон подчеркнул, что его целью на посту является добиться признания киберспорта олимпийской дисциплиной.

"Преждевременно говорить о включении в программу Олимпийских игр - сперва вид должен быть признан МОК спортом, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы МОК. - При этом международная федерация, которая представляет этот вид спорта, должна принять Олимпийскую хартию и признавать кодекс ВАДА.

Также видам спорта, желающим быть признанными МОК, желательно для начала вступить в "Спортаккорд". На данный момент не существует федерации киберспорта, признанной МОК.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3756542

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КОММЕНТАРИИ (1)
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saiga

Какой-то псевдо-спорт, именуемый киберспортом, спортом не является и, думаю, хватит здравого смысла у всех, чтобы спортом ни когда и не был. Дилетанты от спорта на псевдо-спортивном сайте "С-Э2 верните один из основных олимпийских видов спорта баскетбол на главную страницу и уберите эту полную ахинею в виде спорта-кибер.

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