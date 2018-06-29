Киберспорт признан официальным видом спорта в Казахстане

Глава Qazaq Cybersport Federation Куанышбек Есекеев сообщил, что киберспорт признан официальным спортом в Казахстане. На своей странице в социальной сети он опубликовал приказ Министерства культуры и спорта.

"Министерство культуры и спорта на основании заявления нашей федерации официально признало киберспорт видом спорта 25 июня. С чем хотел поздравить всех любителей киберспорта! С каждым днем, все глубже погружаясь в профессиональные аспекты киберспорта, наша федерация находит много точек роста. Это и массовая популяризация цифровизации, продвижение бренда Казахстана на мировой арене через киберспортивные команды, это привлечение иностранных туристов в нашу страну через организацию киберспортивных турниров и многое другое. В скором времени, думаю, мы сможем рассказать о первых победах федерации в деле развития киберспорта. Следите за новостями и вносите свои предложения по его развитию", - написал на своей странице в Фэйсбуке Есекеев.