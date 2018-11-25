Alpochinki заменит XO4Y_FNCTAWEK в квалификации на PUBG European League

Команда XO4Y_FNCTAWEK отказалась участвовать в отборочных на PUBG European League из-за проблем с документами. Ее место на турнире займет Alpochinki. Коллектив выступит в группе A вместе с AVANGAR, Alliance и Team SoloMid.

Ранее организаторы закрытой квалификации на PEL дисквалифицировали Kit-Kat за сотрудничество с AfterAlt во время матчей открытого этапа.

Закрытый этап квалификации на PUBG European League пройдет в "Киев Киберспорт Арене" с 10 по 16 декабря. 32 участника отборочных поделили на две группы, в которых они проведут по 15 матчей.

16 коллективов попадут в финальную стадию, где разыграют десять слотов в основной лиге и шесть мест в Contenders League.