Virtus.pro одержала третью победу подряд на The Kiev Major

Состав по Dota 2 российской организации Virtus.pro переиграл филиппинскую TNC Pro Team в рамках группового этапа The Kiev Major. Счет встречи – 2:0. До этого матча обе команды имели по две победы в двух встречах и делили первую строчку. Благодаря этой победе VP единолично возглавили таблицу. На групповом этапе используется швейцарская система, при которой в следующем раунде встречаются команды с одинаковой статистикой.

LAN-финал первого "мэйджора" в СНГ пройдет с 24 по 30 апреля на сцене Национального дворца искусств "Украина". Призовой фонд чемпионата составляет три миллиона долларов, миллион достанется победителю.

Киев (Украина)

The Kiev Major 2017

Групповой турнир

3-й раунд

Virtus.pro (Россия) – TNC Pro Team (Филиппины) – 2:0

Virtus.pro: Алексей "Solo" Березин (Россия), Владимир "No[o]ne" Миненко, Илья "Lil" Ильюк (оба – Украина), Павел "9pasha" Хвастунов, Роман "RAMZES666" Кушнарев (оба – Россия).