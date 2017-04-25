Virtus.pro одержала третью победу подряд на The Kiev Major

Состав по Dota 2 российской организации Virtus.pro переиграл филиппинскую TNC Pro Team в рамках группового этапа The Kiev Major. Счет встречи – 2:0. До этого матча обе команды имели по две победы в двух встречах и делили первую строчку. Благодаря этой победе VP единолично возглавили таблицу. На групповом этапе используется швейцарская система, при которой в следующем раунде встречаются команды с одинаковой статистикой.
LAN-финал первого "мэйджора" в СНГ пройдет с 24 по 30 апреля на сцене Национального дворца искусств "Украина". Призовой фонд чемпионата составляет три миллиона долларов, миллион достанется победителю.
Киев (Украина)
The Kiev Major 2017
Групповой турнир
3-й раунд
Virtus.pro (Россия) – TNC Pro Team (Филиппины) – 2:0
Virtus.pro: Алексей "Solo" Березин (Россия), Владимир "No[o]ne" Миненко, Илья "Lil" Ильюк (оба – Украина), Павел "9pasha" Хвастунов, Роман "RAMZES666" Кушнарев (оба – Россия).