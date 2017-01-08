Украинец "Resolut1on" исполнил акробатическое колесо после победы над Virtus.Pro в Малайзии

Игрок американской Digital Chaos Роман "Resolut1on" Фоминок после победы над Virtus.Pro в полуфинальном матче ESL One Genting 2017 продемонстрировал представителям СМИ свои акробатические способности. Украинский киберспортсмен сделал "колесо", вызвав восторг журналистов.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:0 не в пользу российской команды, которая покинула турнир, получив в качестве призовых 25 тысяч долларов.

Сегодня Digital Chaos поборется за титул и денежный приз в размере 100 тысяч долларов с победителем пары Newbee (Китай) – Wings (Китай). После двух партий во втором полуфинале счет ничейный - 1:1.

Всего в турнире принимали участие восемь команд, которые были разбиты на две группы. В плей-офф прошли по два коллектива. Общий призовой фонд ESL One Genting 2017 составляет 250 тысяч долларов.