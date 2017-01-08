11:53 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Украинец "Resolut1on" исполнил акробатическое колесо после победы над Virtus.Pro в Малайзии

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Роман "Resolut1on" Фоминок.Команда украинца "Resolut1on" не пустила Virtus.Pro в финал ESL Genting c призовым фондом 250 тысяч долларов

Игрок американской Digital Chaos Роман "Resolut1on" Фоминок после победы над Virtus.Pro в полуфинальном матче ESL One Genting 2017 продемонстрировал представителям СМИ свои акробатические способности. Украинский киберспортсмен сделал "колесо", вызвав восторг журналистов.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:0 не в пользу российской команды, которая покинула турнир, получив в качестве призовых 25 тысяч долларов.

Сегодня Digital Chaos поборется за титул и денежный приз в размере 100 тысяч долларов с победителем пары Newbee (Китай) – Wings (Китай). После двух партий во втором полуфинале счет ничейный - 1:1.

Всего в турнире принимали участие восемь команд, которые были разбиты на две группы. В плей-офф прошли по два коллектива. Общий призовой фонд ESL One Genting 2017 составляет 250 тысяч долларов.

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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outz

А вот и немного спорта в разделе "кибер..."

12:25

serenky25

А еще он выпил бокал шампанского и сходил по большому прямо в зале.

12:09

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