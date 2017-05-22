Представлен второй состав "Анжи" по Dota 2 из дагестанских игроков. КИБЕРСПОРТ - DOTA 2. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
23:50 22 мая | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Представлен второй состав "Анжи" по Dota 2 из дагестанских игроков

Anji.Junior. Фото Cyber Anji
Anji.Junior. Фото Cyber Anji
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Киберспортивное отделение футбольного клуба "Анжи" представило второй состав по Dota 2, который был сформирован исключительно из дагестанских игроков. Новая команда будет называться Anji.Junior. Ранее пятерка выступала под тегом Melancholy. Право представлять второй состав "Анжи" по Dota 2 было разыграно на региональном турнире Anji Cup с 12 по 16 мая.

В чемпионате могли принять участие лишь уроженцы Дагестана. Игроки из Anji.Junior ранее не выступали на профессиональной сцене. Среди заслуг коллектива ряд побед на локальных, любительских турнирах.

 

 

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