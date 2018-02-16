OG и EG – в шаге от московского "мэйджора"

Определились финалисты региональных отборочных соревнований к предстоящему EPICENTER XL. В Европе за квоту сегодня поборются OG и румынская Kingdra. Финалистами квалификации в Северной Америке стали Evil Geniuses и compLexity Gaming. В Южной Америке встретятся два бразильских коллектива: paiN Gaming и SG e-Sports.

Финальная часть турнира пройдет в Москве с 27 апреля по 6 мая. Призовой фонд "мэйджора" составит один миллион долларов. 12 команд также разыграют 1500 очков Pro Curcuit, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира. Отметим, что ранее в России не проходили турниры данной категории.