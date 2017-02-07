Менеджера Virtus.pro уволили из-за технических поражений команды в отборе к DAC 2017

Менеджер состава Virtus.pro по Dota 2 Андрей "Kimi" Квасневский снят с должности и покинул команду. Об этом сообщил генеральный менеджер организации Роман Дворянкин.

Напомним, организаторы Dota 2 Asia Championships 2017 присудили команде два технических поражения подряд в рамках региональной квалификации. "Медведи" не смогли закончить встречи с российскими Effect и LQ из-за проблем с интернетом сначала на тренировочной базе команды, а через два дня в компьютерном клубе. Причиной отсутствия соединения считается DDoS-атака. Эти поражения лишили Virtus.Pro шансов на попадание в LAN-финал турнира, которой пройдет в конце марта в Шанхае.

Квасневский – бывший комментатор Dota 2. Работал на турнирах Techlabs и Game Show Studio. С ноября 2014 года был менеджером состава Natus Vincere G2A в дисциплине Dota 2, а также помогал в управлении составами по Heroes of the Storm и Hearthstone. В октябре 2016 года Квасневский перешел из Na`Vi в Virtus.pro G2A и до 7 февраля 2017 года проработал в должности менеджера состава по Dota 2.

– На прошлой неделе в рамках первой игры квалификации к DAC у нашего состава по Dota 2 возникли проблемы с интернет-соединением, – приводит Cybersport.ru слова Дворянкина. – В 2017 году такие вещи не являются допустимыми даже для любительских миксов. В понедельник мы стали жертвой DDOS-атаки, которую тоже можно было предотвратить. Я как руководитель организации несу за это ответственность и хочу извиниться перед болельщиками и акционерами команды. Мы также приняли решение о том, что менеджер Dota 2 состава Андрей Квасневский покидает команду. Я бы хотел пожелать Андрею успехов в будущем. Это было непростое решение.