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Китайская Newbee вышла в гранд-финал The Manila Masters

Артут "Arteezy" Бабаев, игрок Evil Geniuses.
Артут "Arteezy" Бабаев, игрок Evil Geniuses.
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Китайский коллектив Newbee переиграл американскую Evil Geniuses в финале верхней сетки The Manila Masters, который проходит в эти дни в Маниле. Счет встречи – 2:0. Благодаря этой победе коллектив из "Поднебесной" пробился в гранд-финал, а EG упала в нижнюю сетку, где поборется с четырьмя командами за последнюю путевку в решающий матч. В полуфинале нижней сетки европейская OG встретится с сингапурской Faceless, а канадская Team NP с китайской Invictus Gaming.

Триумфатор первенства с призовым фондом 250 тысяч долларов определится 28 мая на арене Mall of Asia.

The Manila Masters

Манила, Филиппины

Верхняя сетка

Финал

Newbee (Китай) – Evil Geniuses (США) – 2:0.

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