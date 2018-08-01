Капитан Team Spirit объяснил уход Illidan

Капитан состава Team Spirit по Dota 2 Артем "Fng" Баршак объяснил, почему команду покинул Илья "Illidan" Пивцаев. По словам киберспортсмена, никаких конфликтов в коллективе не было. Причиной послужило то, что игрок не вписывался с тестовый состав.

– Не было ни ссоры, ничего, – подчеркнул Fng, отвечая вопрос на стриме. – Просто тот тестовый состав, в котором я сейчас в частности нахожусь... То, что умеет Илья, нам чуть-чуть не подходит. Ну, не чуть-чуть на самом деле. Достаточно сильно, наверное.

Текущий состав Team Spirit по Dota 2: Сергей "God" Брагин (Россия), Артем "fng" Баршак (Белоруссия), Мальте "Biver" Винтер (Дания).