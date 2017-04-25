Игроки на The Kiev Major 2017 жалуются на проблемы с интернетом

Многие киберспортсмены разных команд на The Kiev Major 2017 выражают недовольство уровнем организации турнира. Речь идет о плохом интернете и технических проблемах. В частности, критике организаторов подверг Сэм "BuLba" Сосэйл из Digital Chaos после того как во время игры с Team Liquid возникли проблемы с соединением.

LAN-финал первого "мэйджора" в СНГ проходит с 24 по 30 апреля на сцене Национального дворца искусств "Украина". Призовой фонд чемпионата составляет три миллиона долларов, миллион достанется победителю.