Чемпион двух последних "мэйджоров" расстался с игроком средней линии

Австралийский игрок Анатан "Ana" Фам покинул состав европейской OG. Информация появилась на странице организации в социальной сети. "Ana" занимал позицию игрока средней линии с осени прошлого года. В составе OG 17-летний киберспортсмен стал чемпионом двух турниров категории Major в Бостоне и Киеве. Общий призовой фонд этих "мэйджоров" составил шесть миллионов долларов. Фам продолжит выступление на профессиональном уровне.

OG решила внести изменения в составе по Dota 2 сразу после окончания чемпионата мира – The International 2017. На турнире с призовым фондом 24,8 миллиона долларов коллектив вошел в восьмерку сильнейших. Примечательно, что до этого OG делала замены в составе после The International 2016. Тогда команду покинули датчанин Адреас "Cr1t-" Нильсен и иорданец Амер "Miracle-" аль-Баркави. Последний победил на The International 2017 в составе Team Liquid.

Состав OG выглдят следующим образом: s4 – Густав Магнуссон (Швеция), n0tail – Юхан Сундштайн (Дания), Fly – Таль Айзик (Израиль), JerAx – Джесси Вайникка (Финляндия);