Алексей "Solo" Березин: "У Virtus.pro достаточно времени для подготовки к польскому "мэйджору"

Капитан состава по Dota 2 российской организации Virtus.pro Алексей "Solo" Березин рассказал в интервью командному порталу о том, как "медведи" готовятся к ESL One Katowice 2018. Березин сообщил, что буткемп продлится две недели. Напомним, предстоящий турнир станет первым турниром для обновленного состава Virtus.pro.

Турнир категории "мэйджор" пройдет с 20 по 25 февраля в польском городе Катовице. Призовой фонд составит миллион долларов. Кроме того, команды разыграют 1,5 тысячи очков DPC.

– У нас более чем достаточно времени для подготовки к ESL One Katowice 2018, – отметил Solo. – На буткемпе мы проведем две недели. Уже неделю отыграли. Успели наиграть много новых стратегий.