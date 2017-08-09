"Zeus" близок к возвращению в Na`Vi

Комментатор русскоязычной студии RuHub Арсений "ceh9" Триноженко рассказал на своем канале о возможных перестановках в составе по Counter-Strike украинской организации Natus Vincere. Триноженко сообщил, что в команду может вернуться капитан СНГ-коллектива Gambit Даниил "Zeus" Тесленко. Напомним, последний был исключен из состава Na`Vi год назад. За это время "Zeus" успел победить на чемпионате серии DreamHack и турнире категории Major в Кракове – PGL Major Krakow. Стоимость трансфера составляет от 80 до 100 тысяч долларов.

Вместе с Тесленко состав "Рожденных побеждать" может пополнить тренер "Гамбит" Михаил "Kane" Благин. Его профессиональные качества и навыки не устроили чемпионов последнего Major-турнира, сообщил Триноженко. "Zeus", который является другом Благина, не поддержал остальных членов команды в намерении сменить наставника.

Ранее менеджмент украинской организации анонсировал замены в составе по Counter-Strike после результата на "мэйджоре", где команда не смогла выйти в стадию плей-офф. Na`Vi уже покинули словацкий снайпер Ладислав "Guardian" Ковач и россиянин Денис "seized" Костин.