Януш "Snax" Погоржельски: "Очень приятно отомстить Astralis за поражение на major-турнире"

Поляк Януш "Snax" Погоржельски из Virtus.pro дал интервью порталу hltv.org после победы на турнире DreamHack Masters Las Vegas 2017. "Snax" получил медаль самого ценного игрока чемпионата от HLTV и заработал вместе со своим коллективом 200 тысяч долларов из общего призового фонда 450 тысяч долларов. В полуфинале "медведи" победили датский коллектив Astralis, который оказался сильнее Virtus.pro в финале прошедшего ELEAGUE Major.

– Очень приятно обыграть такие сильные команды как Astralis, SK и Fnatic по пути к чемпионству, – подчеркнул "Snax". – Мы находились в очень хорошей форме на этом турнире. Думаю, было приятно наблюдать за нашими играми. Мы собираемся продолжать в том же духе. Особенно приятно было победить Astralis. Мы смогли отомстить за поражение на ELEAGUE Major. И дело совсем не в деньгах.