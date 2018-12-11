"WaterfallZ" стал свободным агентом

Никита "WaterfaLLZ" Матвеев покинул Winstrike Team (CS:GO) и начал искать новую команду. Об этом он сообщил в Твиттере. Бывший капитан коллектива находился в запасе с 21 сентября.

- Стал свободным агентом, - написал Матвеев. - Ищу команду, где буду исполнять роль снайпера и, возможно, капитана.

Free agent now , looking for primary awping and maybe igL not sure about it 🤔 – Nikita Matveev (@waterfallztw) 10 декабря 2018 г.

Матвеев выступал с предыдущим составом Winstrike с июня 2017 года. На тот момент коллектив представлял Quantum Bellator Fire. Под этим тегом команда прошла на ELEAGUE Major 2018, где заняла 5-8 место и получила статус легенды. В июне 2018 года ростер подписала Winstrike Team. На FACEIT Major – London 2018 он занял 15-16 место и лишился приглашения на следующий турнир серии. После этого команда отправила четырех игроков в запас.