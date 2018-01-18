Virtus.pro выступит на домашнем IEM World Championship Katowice

Польский состав российскиой организации Virtus.pro по CS:GO получил приглашение на IEM World Championship Katowice, сообщается на официальном сайте организатора. Кроме "медведей" инвайты получили Astralis, SK Gaming, G2 Esports, Ninjas in Pyjamas, FaZe Clan и Cloud9. Еще девять участников турнира будут определены позднее. В закрытых европейских отборочных по приглашению выступят Gambit Esports, Fnatic, North, mousesports, BIG, HellRaisers, Natus Vincere и Team EnVyUs.

IEM World Championship Katowice пройдет с 27 февраля по 4 марта в Польше. Призовой фонд турнира составит полмиллиона долларов.