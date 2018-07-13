Virtus.pro вылетела с турнира в Валенсии

Virtus.pro со счетом 0:2 проиграла G2 Esports во втором туре группового этапа DreamHack Valencia 2018. Таким образом, польская пятерка покинула турнир, не сумев выиграть ни одной карты. G2 Esports сыграет за выход в плей-офф с Luminosity Gaming.
DreamHack Valencia 2018 проходит с 12 по 14 июля в Испании. Восемь команд борются за призовой фонд в 100 тысяч долларов.
Валенсия (Испания)
DreamHack Valencia 2018
Групповой этап
Группа В
2-й тур
Virtus.pro (Польша) – G2 Esports (Франция) – 0:2 (12:16 @ Mirage, 5:16 @ Dust2)
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