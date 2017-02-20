Virtus.pro – первый финалист DreamHack Las Vegas

Польская пятерка по Counter-Strike российской организации Virtus.pro переиграла со счетом 2:1 датскую Astralis в первом полуфинале турнира DreamHack Masters Las Vegas, призовой фонд которого составляет 450 тысяч долларов. Стоит отметить, что эти коллективы встречались в финале прошедшего ELEAGUE Major, где сильнее оказалась пятерка из Дании.

Соперник польских "Медведей" по гранд-финалу чемпионата в Лас-Вегасе определится в противостоянии бразильской SK Gaming и датской North, входящей в организацию футбольного клуба "Копенгаген".

Лас-Вегас (США)

DreamHack Masters 2017

Плей-офф

Полуфинал

Virtus.pro (Польша) –Astralis (Дания) – 2:1 (16:3 @Nuke, 9:16 @Overpass, 16:4 @Train)

Virtus.pro: Януш "Snax" Погоржельски, Ярослав "pashaBiceps" Ярзабковски, Филип "NEO" Кубски, Павел "byali" Белински, Виктор "TaZ" Войтас (все – Польша).

Astralis: Николай "dev1ce" Ридтц, Петер "dupreeh" Расмуссен, Андреас "Xyp9x" Хойслет, Лукас "gla1ve" Россандер, Маркус "Kjaerbye" Кьебю (все – Дания).