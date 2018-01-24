Virtus.pro объявит решение относительно состава по CS:GO в течение двух недель

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин подчеркнул, что организация пока не решила, какие действия будут предприняты после неудачного выступления состава по CS:GO на ELEAGUE Major 2018. Польская пятерка потерпела три поражения в трех матчах.

На прошлом первенстве категории Major в Кракове коллектив добрался до стадии полуфинала. LAN-финал "мэйджора" проходит в Атланте и Бостоне с 19-го по 28 января. Призовой фонд турнира составляет миллион долларов.

– В последние пару лет Атланта стала местом, где пишется история Virtus.pro, – приводит официальный сайт организации слова Дворянкина. – Мы все помним потрясающую победу на ELEAGUE Season 1, которая вернула нас на вершину. ELEAGUE Major 2017 с его камбеком против North, полуфиналом против SK Gaming и незабываемым финалом против Astralis. Мы вернулись в июне, чтобы снова сыграть против Astralis в Clash for Cash – все прошло не так гладко, но стало отличным опытом для нас.

Сейчас мы с игроками работаем над поиском решений и вариантов для обеспечения лучшего будущего нашей команды. Я бы хотел попросить наших фанатов уважать частную жизнь игроков и поддерживать их, особенно в социальных сетях. В течение пары недель мы объявим о тех шагах, которые мы готовы предпринять, чтобы быть уверенными в том, что VP вернется на свое место: будет выходить в плей-офф, в финалы и поднимать кубки!