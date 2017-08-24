Virtus.pro, Na`Vi и Astralis попали в одну группу на DreamHack в шведском Мальме

Организаторы турнира DreamHack Malmo 2017 представили состав групп. В квартет В попали украинская Natus Vincere, польская пятерка российской организации Virtus.pro, датская Astralis и австралийская Renegades. Соперниками СНГ-коллектива Gambit на групповом этапе станут европейские FaZe Clan и mousesports, а также шведская NiP. Напомним, DH Malmo - первый LAN-турнир после летнего трансферного окна.

Всего на чемпионате выступят 16 команд, разделенных на четыре группы. В плей-офф выйдет половина участников. Первый турнир нового сезона пройдет с 30 августа по 3 сентября на "Мальме Арена" в шведском городе Мальме. Призовой фонд составляет 250 тысяч долларов.