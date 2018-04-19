Vega Squadron представила состав по CS:GO

Vega Squadron объявила состав по CS:GO. Коллектив пополнил Игорь "crush" Шевченко, ранее выступавший за pro100. Капитаном пятерки будет Артем "Fierce" Иванов, который тренирует команду с сентября 2017 года.

Ближайшая официальная встреча команды состоится 20 апреля. "Акулы" сыграют серию до двух побед против HOLLYWOOD в открывающем матче квалификаций на SL i-League Season 5.

Vega Squadron: Дмитрий "jR" Червак (Украина), Павел "hutji" Лашков, Леонид "chopper" Вишняков (оба – Россия), Игорь "crush" Шевченко (Украина), Артём "Fierce" Иванов (Россия).