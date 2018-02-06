В рейтинге HLTV новый лидер. "Гамбит" вернулась в десятку сильнейших

Портал HLTV обновил мировой рейтинг команд по CS:GO. Европейская пятерка FaZe Clan сместила бразильскую SK Gaming с первой строчки. Победитель последнего "мэйджора" в Бостоне – американская Cloud9 – сохранила третье место рейтинга. СНГ-коллектив "Гамбит" вернулся в десятку сильнейших. На прошлой неделе команде удалось пробиться на IEM в Катовице.

Российская Quantum Bellator Fire поднялась на четыре пункта и расположилась на 12-ой строчке. "Вега" переместилась с 17-го места на 14-е. Virtus.pro потеряла восемь пунктов (18-ое место).