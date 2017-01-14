В Австралии запустят женскую лигу по CS:GO

Компания Australian Esports Media Group анонсировала запуск женской лиги по Counter Strike: Global Offensive, участие в которой примут 10 сильнейших женских коллективов Австралии. Призовой фонд LAN-финала составит 10 тысяч долларов. Победитель чемпионата определится 5 марта. Целью турнира является развитие и продвижение женского киберспорта, сообщает gosugamers.net.

Организаторы чемпионата также заявили о начале стратегического сотрудничества с Women in Games International, преследующей аналогичные цели.