22:28 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

В Австралии запустят женскую лигу по CS:GO

Афиша женской лиги по CS:GO. Фото gosugamers.net
Афиша женской лиги по CS:GO. Фото gosugamers.net
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Компания Australian Esports Media Group анонсировала запуск женской лиги по Counter Strike: Global Offensive, участие в которой примут 10 сильнейших женских коллективов Австралии. Призовой фонд LAN-финала составит 10 тысяч долларов. Победитель чемпионата определится 5 марта. Целью турнира является развитие и продвижение женского киберспорта, сообщает gosugamers.net.

Организаторы чемпионата также заявили о начале стратегического сотрудничества с Women in Games International, преследующей аналогичные цели.

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