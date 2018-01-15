Украинская "Флипсайд" покинула "мэйджор" после трех поражений подряд

Состав по CS:GO украинской организации FlipSid3 Tactics уступил казахстанской AVANGAR в матче на вылет с ELEAGUE Major. Счет встречи – 16:7. В первых двух турах оба коллектива потерпели поражения. Согласно швейцарской системе на 16 команда, после трех поражений участник покидает LAN-квалификацию. AVANGAR продолжит борьбу за попадание в финальную часть первенства в матче с американской Misfits.

Отметим, что "Флипсайд" впервые в своей истории не смогла пробиться в заключительный этап турнира категории Major.

Квалификационный турнир проходит в Атланте с 12 по 15 января. В нем принимают участие 16 коллективов, среди которых пять представителей СНГ-региона: FlipSid3 Tactics, Natus Vincere (обе – Украина), Vega Squadron, Quantum Bellator Fire (обе – Россия) и AVANGAR.

В финальную часть попадет восемь команд. Прямые приглашения на LAN-финал, который будет проходить в Атланте и Бостоне с 19 по 28 января, получили Gambit Esports, Astralis, Fnatic, BIG, Virtus.pro, SK Gaming, North и 100 Thieves (бывш. Immortals). Призовой фонд турнира составит миллион долларов.