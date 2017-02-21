Тренер команды "Копенгагена" по CS: "Традиционный спорт приносит профессионализм в киберспорт"

Тренер датской North – команды по Counter-Strike, входящей в организацию футбольного клуба "Копенгаген", дал интервью порталу slingshotesports.com, в котором высказал мнение о влиянии традиционного спорта на компьютерный. Каспер "ruggah" Дью отметил положительные изменения, произошедшие после слияния бывшей Team Dignitas со структурой профессионального футбольного клуба.

– Все с самого начала было сделано профессионально, – отметил Дью. – С момента первого контакта до подписания контракта по новым футболкам все было на высшем уровне. Это замечательно – видеть подобное в киберспорте. Когда за дело берется профессиональная организация из традиционного спорта, она устанавливает планку качества на новой высоте. Я не говорю, что киберспорт не обойдется без профессиональных футбольных клубов. Но они приносят профессионализм в компьютерный спорт.