Team Spirit – в плей-офф майнора в Лондоне

Состав российской Team Spirit по CS:GO взял верх над forZe в матче 2-го тура группового этапа CIS Minor Championship - London 2018. Встреча проходила на карте Mirage и завершилась со счетом 16:11. Для победившей команды этот успех стал вторым кряду на турнире и позволил выйти в плей-офф с первого места в группе В. Соперником "змей" по полуфиналу верхней сетки будет украинская pro100.

Соревнование проходит в Лондоне с 10 по 13 июля. Призовой фонд чемпионата составляет 50 тысяч долларов. Кроме того, финалисты получат право выступить на стадии The New Challengers предстоящего FACEIT Major – London 2018, который пройдет с 5 по 23 сентября.

Лондон (Великобритания)

CIS Minor Championship -–London 2018

Групповой этап

2-й тур

Группа В

Team Spirit – forZe – 1:0 (16:11 @ Mirage)