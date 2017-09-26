"TaZ" стал ингейм-лидером

Игрок российской организации Virtus.pro Виктор "TaZ" Войтас стал внутриигровым лидером команды, заявил генеральный менеджер "медведей" Роман Дворянкин. Он также подтвердил, что в команде были игровые и межличностные конфликты, но их удалось разрешить.

– Последние полгода и особенно последний месяц после отпуска – очень сложный период для нашей команды, – цитирует Дворянкина официальный сайт Virtus.pro. – Переоценивать его, безусловно, не стоит, но тот факт, что ребята не могли добиться успеха на протяжении длительного времени, очень сильно давил на них эмоционально. В результате появились эмоциональные посты от Snax в фейсбуке, потом pashaBiceps немного сорвался на Thorin в твиттере.

Не нужно забывать, что эти игроки вместе так долго не только благодаря игровым качествам, но и благодаря умению находить общий язык и преодолевать разного рода конфликты. Неважно, какие они – игровые и межличностные. Парни собрались всей командой и очень предметно поговорили. Где-то они признали ошибки, где-то просто поняли, что нужно оставить сказанное позади и двигаться дальше.

Сейчас игровое лидерство окончательно переходит к Виктору "TaZ" Войтасу. Нью-Йорк и Атланта стали для команды непростым переходным периодом, где игрой продолжал руководить Snax. Для него последние полгода стали очень важным и необходимым опытом. Я от лица организации хочу поблагодарить его за эту работу. Сейчас ребята будут усиленно тренироваться, их ждут национальные отборы на WESG. Я уверен, через месяц на "Эпицентре" в Петербурге все увидят команду, по которой мы уже успели соскучиться.

Состав Virtus.pro: Филип "NEO" Кубски, Януш "Snax" Погожельски, Ярослав "pashaBiceps" Яжомбковски, Павел "byali" Белиньски, Виктор "TaZ" Войтас (все – Польша).