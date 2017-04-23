Состав российской Gambit Esports сыграет за выход в гранд-финал турнира в Лос-Анджелесе с OpTic Gaming

Канадская OpTic Gaming нанесла поражение американской Cloud9 в полуфинале нижней сетки плей-офф cs_summit со счетом 2:1. За выход в гранд-финал, куда уже прошла SK Gaming, команда из Канады поспорит составом российской организации Gambit Esports.

В соревновании, которое проходит в Лос-Анджелесе, принимают участие восемь команд. Призовой фонд турнира составляет 150 тысяч долларов.

Лос-Анджелес (США)

cs_summit

Плей-офф

Нижняя сетка

Полуфинал

OpTic Gaming (Канада) – Cloud9 (США) – 2:1 (20:22 @ Cache, 16:11 @ Cobblestone, 16:14 @ Mirage)