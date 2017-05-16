СНГ-коллективы Gambit и FlipSid3 пригласили на закрытую квалификацию ESL в Кельне

Организаторы турнира ESL One Cologne 2017 представили расписание и турнирную таблицу закрытой квалификации в европейском регионе. В финальном этапе отборов примут участие 12 команд, 8 из которых получили прямое приглашение. "Инвайтов" удостоились украинская FlipSid3 Tactics и СНГ-пятерка Gambit. Путевку на LAN-финал получат оба финалиста отборочных соревнований.

Квалификация пройдет online 20 и 21 мая. LAN-финал ESL One в Cologne пройдет в начале июля в Кельне. Призовой фонд чемпионата составляет 250 тысяч долларов. Решающие матчи примет арена "Ланксесс". СНГ-регион на турнира также представят украинская Natus Vincere и состав по CS:GO российской организации Virtus.pro.