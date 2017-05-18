Швед "dennis" оформил покер с "Пустынного орла" в матче против Dignitas

Деннис "dennis" Эдман, выступающий за шведскую fnatic, помог своему коллективу переиграть европейскую Team Dignitas в рамках ECS Season 3. В экономическом раунде за сторону атаки "dennis" оформил покер с помощью пистолета Desert Eagle. Встреча прошла на карте @ Mirage и закончилась со счетом 16:6 в пользу fnatic. На данный момент шведы занимают третью строчку группового этапа, Dignitas – последняя.

Стоит отметить, что по итогам прошлого сезона Эдман является одним из самых эффективных игроков в пистолетных раундах.