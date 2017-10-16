Серебряный призер "мэйджора" не смог пройти открытую квалификацию

Бразильская Immortals, занявшая вторую строчку на последнем турнире категории "мэйджор" в Кракове, не смогла пройти открытую квалификацию Северной Америки на предстоящий ELEAGUE Major. LAN-финал турнира с призовым фондом миллион долларов пройдет в конце января в Бостоне и Атланте.

Напомним, Immortals лишилась прямой квоты на чемпионате, так как коллектив покинули три игрока прошлого состава. Вито "kNg" Джузеппе, Лукас "LUCAS1" Телес и Энрике "H3N1" Телес приняли решение покинуть организацию после турнира в Кракове.