23:59 16 октября | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Серебряный призер "мэйджора" не смог пройти открытую квалификацию

Immortals. Фото PGL
Immortals. Фото PGL

Бразильская Immortals, занявшая вторую строчку на последнем турнире категории "мэйджор" в Кракове, не смогла пройти открытую квалификацию Северной Америки на предстоящий ELEAGUE Major. LAN-финал турнира с призовым фондом миллион долларов пройдет в конце января в Бостоне и Атланте.

Напомним, Immortals лишилась прямой квоты на чемпионате, так как коллектив покинули три игрока прошлого состава. Вито "kNg" Джузеппе, Лукас "LUCAS1" Телес и Энрике "H3N1" Телес приняли решение покинуть организацию после турнира в Кракове.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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