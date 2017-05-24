Россиянин "Vofkin" – первый европейский легионер в китайской команде. КИБЕРСПОРТ - CS:GO. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
18:17 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Россиянин "Vofkin" – первый европейский легионер в китайской команде

Владимир "VofkiN" Шмаков и Кристиан "fejtz" Алсаар. Фото hltv
Владимир "VofkiN" Шмаков и Кристиан "fejtz" Алсаар. Фото hltv
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Китайская организация UYA пополнила состав по Counter-Strike двумя европейскими игроками. К коллективу присоединились россиянин Владимир "VofkiN" Шмаков и эстонец Кристиан "fejtz" Алсаар. В 2011 году "VofkiN" входил в состав российской Virtus.pro, но вскоре покинул организацию. "fejtz" защищал цвета европейской Denial eSports.

Киберспортсмены приступили к тренировкам 22 мая, однако испытывают сейчас проблемы с коммуникацией с остальными членами коллектива, сообщает hltv.org. Стоит отметить, что ранее игроки из Европы не выступали за китайские команды по CS:GO.

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