Россиянин "Vofkin" – первый европейский легионер в китайской команде

Китайская организация UYA пополнила состав по Counter-Strike двумя европейскими игроками. К коллективу присоединились россиянин Владимир "VofkiN" Шмаков и эстонец Кристиан "fejtz" Алсаар. В 2011 году "VofkiN" входил в состав российской Virtus.pro, но вскоре покинул организацию. "fejtz" защищал цвета европейской Denial eSports.

Киберспортсмены приступили к тренировкам 22 мая, однако испытывают сейчас проблемы с коммуникацией с остальными членами коллектива, сообщает hltv.org. Стоит отметить, что ранее игроки из Европы не выступали за китайские команды по CS:GO.