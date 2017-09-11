Пуджан "FNS" Мехта: "Худшее – проиграть команде, в которой 3 игрока после похмелья"

Игрок американской Counter Logic Gaming Пуджан "FNS" Мехта выразил недовольство поражением от бразильской Immortals в полуфинале DreamHack Montreal. По словам канадского киберспортсмена, три оппонента находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из игроков Immortals Вито "kNg" Джузеппе ответил на обвинения, пригрозив убить FNS. Последний решил пропустит вечеринку после окончания турнира.

Примечательно, что Immortals получила техническое поражение в первой карте финала из-за опоздания на 26 минут. Серебряный призер краковского "мэйджора" уступил датской North в финале первенства с призовым фондом 100 тысяч долларов.