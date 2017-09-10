Невероятный эйс одной пистолетной обоймой от украинца s1mple. Видео

Игрок Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев совершил невероятный эйс в матче группового этапа ELEAGUE CS:GO Premier 2017 против G2 Esports. Украинский киберспортсмен сумел устранить всех оппонентов, использовав лишь одну пистолетную обойму.

Отметим, что "Рожденные побеждать" не смогли преодолеть групповой этап. Состав украинской команды уступил G2 Esports и Faze Clan. Всего в турнире принимают участие 16 команд. Матчи в других группах пройдут 16 сентября (группа B), 23 сентября (группа C) и 30 сентября (группа D).

Плей-офф стартует 10 октября. Призовой фонд ELEAGUE CS:GO Premier 2017 составляет миллион долларов, из которых половина достанется победителю.