Команда футбольного "Копенгагена" получила приглашение на ESL в Кельне

Состав по Counter-Strike датского футбольного клуба "Копенгаген" – North – получил прямое приглашение на турнир ESL One Cologne, который пройдет в Кельне в июле текущего года. На последнем крупном LAN-турнире в Киеве SL i-League коллектив добрался до стадии четвертьфинала, где уступил украинской HellRaisers.

Всего на турнире в Германии выступят 16 команд, 12 из которых получат прямое приглашение. К чемпионату уже готовятся польская пятерка Virtus.pro, бразильская SK, шведские fnatic и NiP, европейская FaZe, французская G2, а также состав украинской организации Natus Vincere. Остальные участники определятся в ходе региональных квалификаций. Призовой фонд ESL One Cologne составляет 250 тысяч долларов.