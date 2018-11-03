Karrigan: "BLAST в Копенгагене может стать моим последним турниром в FaZe Clan"

Финн "karrigan" Андерсен допустил, что его исключат из состава FaZe Clan после BLAST Pro Series – Copenhagen 2018 (CS:GO). Об этом он рассказал датскому порталу TV2.

- BLAST в Копенгагене может стать моим последним турниром в FaZe Clan, – заявил "karrigan". – Учитывая мою ситуацию, это будет все или ничего. В следующие три недели определится, останусь ли я в FaZe до конца года. Если не будет результатов, то уберут, наверное, меня".

BLAST Pro Series – Copenhagen 2018 пройдет 2-3 ноября 2018 года. Команды проведут групповой этап по круговой системе. После этого коллективы из топ-2 сыграют в финале, а третий состав выберет ростер на 4-6 месте для серии поединков 1v1. Призовой фонд основного соревнования составляет 230 тысяч долларов, дуэльного матча – 20 тысяч долларов. Расписание соревнования доступно по ссылке.

"Karrigan" присоединился к FaZe Clan в октябре 2016 года. С ним команда выиграла несколько международных турниров и заняла второе место на ELEAGUE Major 2018.