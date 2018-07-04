"Гамбит" покинула турнир в Кельне после поражения от Na`Vi

СНГ-пятерка Gambit уступила украинской Natus Vincere во втором туре группового турнира ESL One Cologne 2018. Счет по картам – 0:2. В стартовом поединке "Гамбит" проиграла mousesports. После второго поражения коллектив Михаила "Dosia" Столярова покинул чемпионат, а Na`Vi встретится с американской Cloud9 во втором раунде нижней сетки группы А.

ESL One Cologne 2018 пройдет с 3 по 8 июля на арене Lanxess-Arena в Кельне. Призовой фонд турнира, за который поборются 16 команд, составляет 300 тысяч долларов.

Кельн, Германия

ESL One Cologne 2018

Групповой турнир

Группа А

Нижняя сетка

Gambit (СНГ) – Natus Vincere (Украина) – 0:2 (6:16 @Overpass, 5:16 @Train)