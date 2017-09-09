Габриэль "FalleN" Толедо: "Мы проиграли G2 из-за своих ошибок"

Капитан SK Gaming Габриэль "FalleN" Толедо рассказал о причинах поражения от G2 Esports на DreamHack Masters Malmo, а также о нынешней форме команды на ESG Tour Mykonos. По словам бразильца, французы преподали его коллективу хороший урок.

– Игровой стиль G2 агрессивнее, чем наш, – приводит HLTV слова Толедо. – Они перемещаются по карте больше, чем любая другая команда, особенно при игре за контртеррористов. Но в Мальме это была наша игра. Мы вели со счетом 15-10, но упустили победу из-за собственных ошибок.

Конечно, провал при пуше по "банану" стоил нам игры. Но это была лишь одна из многих наших ошибок. Это поражение стало полезным уроком. Мы увидели, что наши заготовки сработали не так, как мы ожидали. Но на ESG Tour Mykonos мы приехали намного сильнее и показываем хороший уровень игры.