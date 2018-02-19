Еще один игрок Virtus.pro намекнул на завершение карьеры

Игрок шведской Fnatic Фредди "KriMZ" Йоханссон после поражения от австралийской Renegades на турнире StarSeries i-League написал на своей странице в социальной сети, что больше не будет играть. Позже член польской пятерки Virtus.pro – Ярослав "pashaBiceps" Яжомбковски - оставил комментарий "+1". Медведи также сегодня уступили Team Liquid и находятся на грани вылета с SL i-League.

StarSeries i-League Season 4 проходит с 17 по 26 февраля в Киеве. Призовой фонд турнира составляет 300 тысяч долларов. На групповом этапе выступают 16 команд, из которых половина выйдет в плей-офф.