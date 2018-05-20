Егор "flamie" Васильев: "Все игроки Na’ Vi в хорошей форме"

Игрок состава Natus Vincere по CS:GO Егор "flamie" Васильев подчеркнул, что команда находится в хорошей форме. "Рожденные побеждать" вышли в полуфинал плей-офф ESL Pro League Season 7 с первого места в группе B. За выход в финал коллектив поборется с Team Liquid. Призовой фонд турнира, который проходит в Далласе, составляет 750 тысяч долларов.

– Мы однозначно находимся в хорошей форме, – приводит HLTV слова flamie. – Каждый из нас. Например на карте Mirage мы победили FaZe, при этом я и s1mple набрали меньше фрагов, а Zeus и electronic – больше. Каждый готов прибавить, и я счастлив, что все мы играем так здорово.