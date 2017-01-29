Датская Astralis победила Virtus.pro в финале ELEAGUE Major 2017

Датский коллектив Astralis переиграл со счетом 2:1 польскую пятерку по CS:GO российской киберспортивной организации Virtus.pro в финале турнира ELEAGUE Major 2017, призовой фонд которого составляет миллион долларов. Победитель и серебряный призер заработали статус легенд чемпионата и денежный приз 500 и 150 тысяч долларов соответственно. Стоит отметить, что на решающей карте de_train Astralis победила в восьми заключительных раундах подряд и совершила камбек со счета 14:8 в пользу оппонента.

Финал чемпионата прошел на сцене театра Fox Theatre в Атланте. В соревнованиях приняло участие 16 сильнейших коллективов, три из которых представляли СНГ-региона. FlipSid3 Tactics не смогла пройти групповую стадию, а российская Gambit eSports и украинская Natus Vincere покинули чемпионат на стадии четвертьфинала. Gambit оказалась слабее шведской Fnatic, Na`Vi уступила в упорной борьбе будущим триумфаторам первенства.

Атланта (США)

ELEAGUE Major 2017

Плей-офф

Финал

Virtus.pro (Польша) –Astralis (Дания) – 1:2 (16:12 @Nuke, 14:16 @Overpass, 14:16 @Train)

Virtus.pro: Януш "Snax" Погоржельски, Ярослав "pashaBiceps" Ярзабковски, Филип "NEO" Кубски, Павел "byali" Белински, Виктор "TaZ" Войтас (все – Польша).

Astralis: Николай "dev1ce" Ридтц, Петер "dupreeh" Расмуссен, Андреас "Xyp9x" Хойслет, Лукас "gla1ve" Россандер, Маркус "Kjaerbye" Кьебю (все - Дания).