Датчанин "Kjaerbye" – лучший игрок ELEAGUE Major по версии HLTV

Датский игрок команды Astralis Маркус "Kjaerbye" Кьебю получил медаль самого ценного игрока major-турнира ELEAGUE по версии авторитетного портала hltv.org. Вместе с командной из Дании Маркус стал победителем соревнований и обладателем денежного приза 500 тысяч долларов из общего призового фонда миллион долларов. "Kjaerbye" получил рейтинг больше 1,00 в 9 картах из 13, а на третьей решающей карте финала против польской Virtus.Pro Кьебю совершил 29 убийств при 15 смертях и достиг отметки рейтинга 1,54.