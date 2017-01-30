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Датчанин "Kjaerbye" – лучший игрок ELEAGUE Major по версии HLTV

Маркус "Kjaerbye" Кьебю. Фото HLTV Статистика "Kjaerbye" на ELEAGUE. Фото HLTV
Маркус "Kjaerbye" Кьебю. Фото HLTV
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Датский игрок команды Astralis Маркус "Kjaerbye" Кьебю получил медаль самого ценного игрока major-турнира ELEAGUE по версии авторитетного портала hltv.org. Вместе с командной из Дании Маркус стал победителем соревнований и обладателем денежного приза 500 тысяч долларов из общего призового фонда миллион долларов. "Kjaerbye" получил рейтинг больше 1,00 в 9 картах из 13, а на третьей решающей карте финала против польской Virtus.Pro Кьебю совершил 29 убийств при 15 смертях и достиг отметки рейтинга 1,54.

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