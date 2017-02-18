Даниил "Zeus" Тесленко: "North посмеялись, когда мы выпали им в соперники"

Украинский игрок СНГ-коллектива Gambit Даниил "Zues" Тесленко опубликовал на своей странице в социальной сети видео, в котором рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча с командой футбольного "Копенгагена" – датской North. Коллективам предстоит встретится в первом четвертьфинале DreamHack Masters Las Vegas с призовым фондом 450 тысяч долларов.

– Когда North смотрели, как проходила жеребьевка, они очень засмеялись, потому-что им в соперники попались мы, – отметил Тесленко. – В первую очередь это связано с тем, что мы очень много вместе тренировались перед чемпионатом. Мы знаем, как играют они. Они знают, как играем мы. Понимаем, какие примерно будут карты. Тут уже будет битва характеров.