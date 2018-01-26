Александр "s1mple" Костылев: "Не думаю, что Virtus.pro будет менять состав"

Игрок состава Natus Vincere по CS:GO Александр "s1mple" Костылев выразил мнение, что Virtus.pro не будет менять состав после неудачного выступления команды на ELEAGUE Major 2018. "Медведи", напомним, не смогли преодолеть групповой этап, потерпев три поражения в трех матчах. Позже генеральный менеджер VP Роман Дворянкин подчеркнул, что решение относительно решение относительно состава по CS:GO будет объявлено в течение двух недель.

– Они знают, как решать проблемы, – приводит dotesports.com слова s1mple. – Они играют вместе уже очень много времени. Честно говоря, я не ожидал, что они уступят во всех трех матчах группового этапа, потому что VP на "мэйджорах" доходит минимум до четвертьфинала, а то и до полуфинала и финала, показывая великолепную игру. Не знаю, что случилось с ними сейчас. Вероятно, они ощущают давление, когда начинают проигрывать. Уверен, они справятся. Не думаю, что Virtus.pro будет менять состав.