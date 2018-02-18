Александр "s1mple" Костылев: "Меня не волнует, с кем играть дальше"

Игрок состава по CS:GO украинской организации Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев подчеркнул, что не переживает по поводу того, какой соперник попадется команде в очередном туре группового этапа StarSeries i-League Season 4. Киберспортсмен также отметил, что ему нравится формат соревнования. В 1-м туре "Рожденные побеждать" взяли верх над HellRaisers. Следующим соперником команду будет Gambit Esports.

– Прежде всего, хочу поблагодарить организаторов за отличный формат матчей группового этапа до двух побед, – приводит HLTV слова s1mple. – Теперь не будет такого, что аутсайдер случайно побеждает из-за ошибки сильной команды на одной карте.

– С кем бы хотелось сыграть в следующем туре?

– На самом деле меня не волнует, кто станет нашим очередным соперником. Если мы будет играть хорошо, то обязательно встретимся с сильными соперниками.